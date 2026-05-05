Мошенники начали рассылать SMS от имени Telegram с угрозами блокировки аккаунта

Дело в том, что мошенники используют уязвимость технологии SMS Sender ID spoofing, позволяющую подменять идентификатор отправителя. Смартфоны группируют сообщения не по номеру телефона, а по текстовому имени. Мошенники подключают специальные SMS-шлюзы, чтобы отправлять уведомления с подписью «Telegram». Такие фейковые оповещения попадают в один чат с настоящими кодами подтверждения, что заставляет телефон воспринимать их как официальные.