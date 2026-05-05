Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали простой способ улучшить самочувствие

Психотерапевт Крашкина: уборка квартиры помогает стать здоровее и счастливее.

Источник: Комсомольская правда

Психотерапевт Ирина Крашкина нашла простой метод улучшить самочувствие без лекарств и дорогих тренировок. По словам специалиста, стать счастливее помогает обычная уборка дома. Об этом врач рассказала в интервью Lenta.ru.

Специалист объяснила, что во время привычной бытовой активности организм человека начинает вырабатывать особые вещества. Речь идет об эндорфинах, поднимающих настроение, и дофамине, который отвечает за мотивацию и чувство награды за труд. Именно поэтому после наведения порядка люди часто ощущают легкость и удовлетворение.

Врач добавила, что постоянная, но умеренная физическая нагрузка в виде домашних дел помогает держать в тонусе память и внимание. Такая активность способна замедлить возрастное ухудшение этих способностей, а также снизить тревогу и напряжение после стресса, причем в любом возрасте.

Также психиатр Евгений Кульгавчук объяснил, что распознать хронический стресс можно по эмоциональной анестезии и потере спонтанной радости. При этом хронический стресс не похож на обычный и лечится совершенно иначе, пишет «Царьград».