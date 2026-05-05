Россиянам назвали простой способ улучшить самочувствие

Психотерапевт Ирина Крашкина нашла простой метод улучшить самочувствие без лекарств и дорогих тренировок. По словам специалиста, стать счастливее помогает обычная уборка дома. Об этом врач рассказала в интервью Lenta.ru.
Специалист объяснила, что во время привычной бытовой активности организм человека начинает вырабатывать особые вещества. Речь идет об эндорфинах, поднимающих настроение, и дофамине, который отвечает за мотивацию и чувство награды за труд. Именно поэтому после наведения порядка люди часто ощущают легкость и удовлетворение.
Врач добавила, что постоянная, но умеренная физическая нагрузка в виде домашних дел помогает держать в тонусе память и внимание. Такая активность способна замедлить возрастное ухудшение этих способностей, а также снизить тревогу и напряжение после стресса, причем в любом возрасте.
Также психиатр Евгений Кульгавчук объяснил, что распознать хронический стресс можно по эмоциональной анестезии и потере спонтанной радости. При этом хронический стресс не похож на обычный и лечится совершенно иначе, пишет «Царьград».