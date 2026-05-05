«Парад, реконструкция штурма и салют»: программа празднования Дня Победы в Калининграде

10:00 — военный парад на площади Победы; 10:00 — праздничный концерт в ДК «Чкаловский»; 11:00 — праздничный концерт в молодёжном клубе «Джем» в Прибрежном; 11:00−17:00 — праздничная программа и акция «Солдатская каша» в парке Победы; 13:00−16:00 — праздничный концерт в Центральном парке; 13:00−17:00 — праздничный концерт, выставка, мастер-классы и акция «Солдатская каша» у ДС «Автотор-Арена»; 13:00−14:30 — встреча ветеранов КВАТУ в сквере у самолёта МиГ-19 на Борзова; 14:00 — праздничный концерт в ДК «Машиностроитель»; 14:00−15:30 — шествие «Лохматый полк Калининграда» в память о кинологах и их собаках, участвовавших в войне. Маршрут шествия: второй эстакадный мост, Деревянный мост, памятник Морякам-балтийцам. На набережной Карбышева — показательные выступления по дрессуре; 14:00−18:00 — военно-историческая реконструкция штурма форта № 5; 14:00−22:00 — праздничный концерт на площади Победы; 19:00−23:00 — флешмоб «Свеча памяти» на братской могиле советским солдатам в микрорайоне Космодемьянского; 22:00 — военный салют из 30 залпов в парке Победы; 9 и 10 мая, с 10:00 до 12:00 — фестиваль народного творчества на пешеходной зоне улицы Баранова.