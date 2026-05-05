Не пролетевшие «Парсек»

В судебном процессе по уголовному делу экс-руководителя «Теплоэнерго» Ильи Халтурина допросили директора дочерней компании ТЭР-НН Якова Гиркина, который отвечал за проект по реконструкции Нагорной теплоцентрали (НТЦ) — крупнейшей котельной Нижнего Новгорода, отапливающей его нагорную часть.
Илья Халтурин был арестован в июле 2024 года за превышения должностных полномочий: по одному из эпизодов обвинения он незаконно распорядился, чтобы ТЭР-НН без конкурса заключил договор на корректировку проекта с ООО «ТГВ-Проектирование», переплатив этому проектировщику 8 млн руб.
Согласно другому эпизоду обвинения, Илья Халтурин необоснованно повысил попавшему под следствие Якову Гиркину должностной оклад, чтобы директор «дочки» «Теплоэнерго» смог оплатить услуги адвоката с целью «дать выгодные Халтурину показания». В 2025 году Яков Гиркин был осужден на полтора года лишения свободы условно за то, что не подписывал акты выполненных работ и задерживал 1,4 млн руб. оплаты по договору с АСБ «Парсек» — первым проектировщиком модернизации НТЦ.
В суде по «делу Халтурина» осужденный свидетель рассказал, что он на две недели задержал часть оплаты «Парсеку», надеясь, что тем самым вынудит проектировщика исправить ошибки.
Яков Гиркин подтвердил рассказы других свидетелей — работников «Теплоэнерго» о том, что нанятая по конкурсу компания-проектировщик сделала некачественный проект в стадии рабочей документации. Работая по ней, рабочие ТЭР-НН смонтировали воздуховоды, которые затем разорвало давлением.
«Парсек» также неправильно спроектировал основание для крепления охлаждающей системы, не включил в проект кабельные линии и допустил другие ошибки. «Смонтировать работающий котел по этому проекту было невозможно. Как я понимаю, у “Парсека” это был дебют, раньше эта компания проектов подобного уровня не делала. И мы вместе с ней набивали шишки», — рассказал Яков Гиркин.
По его словам, в условиях сжатых сроков и ТЭР-НН и руководство «Теплоэнерго» вели претензионную работу, прося «Парсек» оперативно скорректировать проектную документацию. Однако представители фирмы перестали отвечать на звонки и письма. «Мы как в каменную стену уперлись с кривым проектом», — сообщил свидетель.
К тому времени сроки проектирования и параллельно ведущихся строительно-монтажных работ были уже сорваны, начался отопительный сезон, возникли риски оставить главную котельную города без резервной мощности.
Поэтому было принято решение срочно найти другого проектировщика для исправления ошибок «Парсека», с которым расторгли договор.
Второго проектировщика ООО «ТГВ-Проектирование», которого в «Теплоэнерго» знали по котельной в Чкаловске и другим проектам, наняли без конкурса. Как рассказал Яков Гиркин, «срочность и аварийность» позволяли ТЭР-НН провести закупку с единственным поставщиком, а конкурсная процедура потребовала бы еще минимум месяц. Если бы на НТЦ вышли из строя котлы, то возник бы риск заморозить жилые дома и социальные объекты. Руководитель уволился из ТЭР-НН в ноябре 2024 года, когда второй проектировщик заходил в госэкспертизу с корректировкой проекта.
По эпизоду с адвокатом Яков Гиркин пояснил, что сначала скрывал от руководства «Теплоэнерго» расследование в отношении его уголовного дела за частичную неоплату по договору с «Парсеком». В Следственном комитете ему предоставили «бесплатного адвоката» (по назначению.— «Ъ»). Однако, по его словам, узнавшая о расследовании финдиректор «Теплоэнерго» Анна Бродникова рассказала об этом Илье Халтурину и предложила хорошего «адвоката Караваева». Тот приехал, чтобы вникнуть в суть дела, и запросил за свои услуги 100 тыс. руб. в месяц.
Яков Гиркин, зарабатывавший порядка 240−250 тыс. руб., сообщил, что он «не тянет» такие расходы. По словам свидетеля, гендиректор «Теплоэнерго» подумал и «благородно предложил» повысить ему оклад на 100 тыс. в месяц.
При этом, по словам Якова Гиркина, он неоднократно порывался уволиться из-за сложной, нервной и многозадачной работы, которая начиналась у него в семь утра и заканчивалась поздним вечером. Однако Илья Халтурин, переживавший за проект модернизации НТЦ, каждый раз уговаривал его остаться.
Яков Гиркин рассказал, что менеджеров проекта его уровня звали в Балахну на НИГРЭС за зарплату в 500 тыс. руб. Когда уже после ареста Ильи Халтурина он в 2025 году на несколько месяцев вернулся в теплоснабжение, новый директор «Теплоэнерго» Геннадий Сивохин предложил ему 280 тыс. руб. в месяц и выплатил полумиллионную премию за котельную на улице Углова.
Версию следствия о том, что ему повышали оклад именно для выработки нужных Илье Халтурину показаний, Яков Гиркин отверг, отметив, что с ним такие мотивы не обсуждались.