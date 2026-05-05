«Чайка» завершила сезон МХЛ бронзовым призёром

Шестой матч противостояния «Локо» (Ярославль) — «Чайка» (Нижний Новгород) в ½ финала чемпионата Молодёжной хоккейной лиги оказался последним. Результаты игр — 5:4, 4:1, 3:2 ОТ, 1:2 ОТ, 2:4, 5:3.
Во вторник в КРК «Нагорный» при 5433 зрителях на трибунах (очередной рекорд посещаемости «Чайки») хозяева уступили, хотя быстро добились преимущества 2:0. На 4-й минуте после паса Глеба Пугачёва точно бросил Виктор Фёдоров, а на 8-й стремительную атаку закончил Тимур Муханов. Голевой пас ему сделал Сергей Скворцов, получивший шайбу от Кирилла Свищёва. До перерыва отличились ярославцы Андрей Пустовой и Роман Лутцев, который забил за 18 секунд до сирены, — 2:2. Гости прибавили в игре ближе к концу первого периода, при разнице в одну шайбу.
Во второй 20-минутке «Локо» опять завладел инициативой. При цифрах на табло 22.44 он вышел вперёд, цель поразил Пустовой. Время следующего гола — 39.19, и опять успеха добились подопечные Олега Таубера, поздравления от партнёров принимал Владимир Кузнецов. За 3 секунды до перерыва Лев Сальников «закопал» шайбу в цель — 3:4. Тренерский запрос на видеопросмотр по поводу блокировки вратаря привёл лишь к командному штрафу ярославцев — это было первое удаление в матче. Эффективно провести большинство нижегородцам не удалось.
Отличный момент в третьем периоде имел Владимир Лаптев, вышедший один на один с голкипером, — Степан Сафонов поймал шайбу. А затем ненужным фолом в чужой зоне подвёл команду Пугачёв. Своим первым большинством ярославцы воспользовались — Андрей Елезов поразил ворота на 49-й минуте. Вскоре у «Чайки» был второй численный перевес — счёт не изменился, как и потом, при равенстве составов. Итог поединка — 3:5, серии — 2:4.
Соотношение бросков в створ после 60 минут — 28:33 (6:15, 12:11, 10:7). Состав торпедовской молодёжки в заключительном матче сезона был таким: Сабитов (Гриценко, 48.35 — 57.42, вышел на замену при счёте 3:5); Силаев — Яценко, Ополинский — Фёдоров (А) — Пугачёв; Чесноков — Гаврилов (К), Муханов — Свищёв — Скворцов; Анисимов — А. Сальников, Лаптев — Горнов — Глазунов (А); Муллеров, Кулябин — Мишин — Л. Сальников, Мельников.
«Локо» стал первым финалистом турнира. Хоккеисты «Чайки» за выход в полуфинал получат бронзовые медали. На пьедестале наша команда МХЛ — четвёртый год подряд, на её счету золото и три бронзы.