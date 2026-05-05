Срок дисквалификации отсчитывается с 4 мая и завершится 17 мая. Отстранение последовало за жалобой коллеги, поступившей в ноябре 2025 года. Обращение было подано через специализированную систему Skate-Safe, предназначенную для рассмотрения инцидентов в канадском спорте.
Дюамель — одна из наиболее титулованных парниц в истории Канады. В паре с Эриком Рэдфордом она завоевала золото командного турнира на Олимпиаде-2018, серебро командного турнира в Сочи и бронзу в парном катании в Пхёнчхане, а также дважды выигрывала чемпионаты мира (2015, 2016).
На протяжении последних лет спортсменка регулярно выступала с резкой критикой в адрес России, российских фигуристов и тренеров. Она активно комментировала допинговый скандал с Камилой Валиевой на Олимпийских играх 2022 года, а также критиковала решение Международного союза конькобежцев (ISU) присудить сборной России бронзу командного турнира после санкций в отношении Камилы Валиевой. Её заявления в отношении российских спортсменов, включая Анну Щербакову, неоднократно приводили к скандалам, а саму Дюамель обвиняли в предвзятости и провокациях.
Читайте также: Косачев: Пашинян пришел в политику с «четкими инструкциями» от Запада.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.