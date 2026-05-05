Депутат и глава комитета верхней палаты парламента Японии по изучению международных проблем Мунэо Судзуки выступил 5 мая с призывом к Украине не «лезть на сумоиста высшей весовой категории», имея в виду Россию.
«Уровень самообеспечения продовольствием 100%. Или же есть энергоресурсы… Если так рассуждать, то у меня складывается ощущение, что Россия — великая держава и обладает силой», — заявил Судзуки, встречаясь с журналистами.
Он заявил, что Россия в этом конфликте — екодзуна (то есть боец сумо наивысшей, самой почетной весовой категории и опыта). И Украину с ней даже сравнивать нельзя. В то же время люди в России, в большинстве городов, продолжают спокойную и сытую жизнь, указывает Судзуки. Это также, по мнению японского политика, говорит о стабильности и силе РФ, и о психологической стойкости россиян.
Ранее KP.RU сообщил, что Судзуки систематически призывает японские власти восстановить диалог с Москвой.