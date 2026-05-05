Видео ДТП с Ferrari рэпера Navai в Москве появилось в Сети: аварию запечатлели городские камеры

Видео ДТП с участием автомобиля марки «Ferrari» рэпера Navai (настоящее имя Наваи Бакиров) опубликовала пресс-служба Дептранса Москвы. Инцидент произошел на Зубовском бульваре вечером во вторник, 5 мая.
«Водитель передвигался на автомобиле без номерных знаков. За грубое нарушение ПДД и повреждение городской инфраструктуры будет составлено обращение в суд по поводу возмещения ущерба и лишения водительских прав», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном вместе с видео.
Сейчас на месте аварии работают оперативные службы, движение в районе ДТП затруднено. Согласно заявлению столичного МВД, пострадавших в результате инцидента нет.
Сам рэпер рассказал, что ему не жалко поврежденную из-за аварии машину. Navai отметил, что ехал не быстро, а причиной ДТП могли стать «плохие колеса». Судя по социальным сетям исполнителя, Ferrari он приобрел около месяца назад. Не так давно рэпер отдал машину в автомастерскую для обновления экстерьера. При этом номерных знаков на автомобиле в момент аварии не было.