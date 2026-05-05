Маск процитировал раннего Достоевского в соцсети X

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал на своей странице в соцсети X цитату из романа Федора Достоевского «Неточка Незванова».

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал на своей странице в соцсети X цитату из романа Федора Достоевского «Неточка Незванова». Соответствующий репост он сделал во вторник, 5 мая.

Речь идет о публикации пользователя ником Zarathustra, который разместил выдержку из произведения русского классика. «Ты чувствовал, что тебе нужна другая дорога, более широкая, что тебе суждены другие цели, но ты не понимал, как это сделается, и в тоске своей возненавидел все, что тебя окружало тогда», — приводит собеседник слова писателя.

Автор исходного поста уверен: Достоевский на полтора столетия описал суть современного «нищающего прогрессивного деятеля». Речь, по его мнению, идет об убежденности в собственном высоком предназначении, отсутствии ясного маршрута к цели и страданиях, выливающихся в ненависть ко всему окружающему. «Политика — это следствие психологии. И сама психология», — резюмировал пользователь.

Предприниматель, владелец Tesla и SpaceX, ранее неоднократно демонстрировал интерес к русской литературе. Как рассказал в апреле отец миллиардера Эррол Маск, Илон прочитал всю мировую классику, включая русскую, к 16 годам. Произведения Федора Достоевского он также называл более полезными для понимания психологии человека, чем специализированные учебники.

Ранее мы писали: FT: Маск пригрозил сделать руководство OpenAI «самыми ненавидимыми» в США.

