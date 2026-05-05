Мерц заявил, что ФРГ готова принять участие в разблокировке Ормузского пролива

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна готова принять участие в разблокировке Ормузского пролива и обеспечении безопасного судоходства в акватории. Об этом политик сообщил по итогам встречи с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.
«Германия готова принять участие в обеспечении свободы морских путей, в том числе и с помощью военных средств», — заявил Мерц.
Канцлер ФРГ отметил, что это может произойти при наличии соответствующих условий, не уточнив, о чем именно идет речь. При этом Мерц подтвердил, что Германия направила в Средиземное море первый немецкий корабль, который впоследствии может быть размещен в Ормузском проливе.