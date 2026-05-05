Мерц заявил, что ФРГ готова принять участие в разблокировке Ормузского пролива

Мерц подтвердил отправку в Средиземное море первого корабля ФРГ, который может быть передислоцирован в Ормузский пролив.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна готова принять участие в разблокировке Ормузского пролива и обеспечении безопасного судоходства в акватории. Об этом политик сообщил по итогам встречи с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

«Германия готова принять участие в обеспечении свободы морских путей, в том числе и с помощью военных средств», — заявил Мерц.

Канцлер ФРГ отметил, что это может произойти при наличии соответствующих условий, не уточнив, о чем именно идет речь. При этом Мерц подтвердил, что Германия направила в Средиземное море первый немецкий корабль, который впоследствии может быть размещен в Ормузском проливе.

Ранее KP.RU сообщал, что Мерц заявил о значительных последствиях конфликта на Ближнем Востоке для Германии и всей Европы. Канцлер ФРГ сравнил влияние войны США и Ирана на регион с эффектом пандемии коронавируса.

Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
