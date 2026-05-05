В Волгограде 9 мая пройдет выставка советских авто

57 автомобилей и 20 мотоциклов представят на организованной совместно с клубом «Ночные волки» выставке советской техники, которая пройдет 9 мая на территории у «Большого автодрома». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Центрального парка, в этот день с 11:00 до 16:00 можно будет сделать фото с экспонатами и пообщаться с их владельцами.

В числе выставочных экземпляров — авто ГАЗ-21 «Волга», ВАЗ-2101 «Жигули», советский внедорожник ГАЗ-69А, ГАЗ −67, вездеход ЗАЗ-967, «Запорожец» и порядка 20 различных мотоциклов.

Фото Центрального парка.