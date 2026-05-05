За месяц в Волгограде ликвидировали 65 свалок и вывезли 1700 тонн мусора

Параллельно месячнику благоустройства горожане и коммунальщики высадили больше четырех тысяч новых деревьев.

За прошедший месячник благоустройства в городе-герое горожане и коммунальщики привели в порядок около 5 100 гектаров территорий, подсчитали в администрации Волгограда.

Во время мероприятий по благоустройству в областном центре было ликвидировано 65 свалок и вывезено больше 1 700 тонн мусора. Вместе с ними было убрано и около 4,5 тысяч автомобильных покрышек, которые нерадивые водители повыбрасывали в неположенных местах.

А параллельно весенней уборке жители города и коммунальщики высаживали новые деревья, озеленяя городские улицы. По итогам апреля в городе было высажено около 4 200 деревьев только в рамках месячника благоустройства.

Также в апреле добровольцы разбили фруктовый сад из яблонь на территории одной из школ-интернатов в Волгограде.