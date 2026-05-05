В Праге начались массовые протесты из-за новых законов в отношении СМИ

Причина протеста — новые правила, предложенные правительством Чехии. Власти захотели изменить способ финансирования телевидения и радио со свободного на бюджетное. Организаторы акции считают, что это может сильно ограничить работу общественных СМИ и сделать их зависимыми от властей. Насколько чешские СМИ действительно независимы и свободны — вопрос открытый.