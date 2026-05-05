В Праге начались массовые протесты из-за новых законов в отношении СМИ

Тысячи людей в Праге вышли на улицы, чтобы выразить протест против планов чешского правительства изменить способ финансирования общественного телевидения и радио. Это сообщило Чешское радио, ссылаясь на организаторов акции, которые являются лидерами гражданской инициативы «Миллион мгновений для демократии».
Люди собрались на главной площади города и затем пошли к зданию Чешского радио. Они выражали недовольство работой правительства и требовали, чтобы общественные СМИ оставались независимыми.
Причина протеста — новые правила, предложенные правительством Чехии. Власти захотели изменить способ финансирования телевидения и радио со свободного на бюджетное. Организаторы акции считают, что это может сильно ограничить работу общественных СМИ и сделать их зависимыми от властей. Насколько чешские СМИ действительно независимы и свободны — вопрос открытый.
