Детеныша нерпы спасли на берегу Ладожского озера

Еще 9 марта на Ладожском озере новорожденную нерпу спасли от чаек и отправили в центр помощи редким видам морских млекопитающих, расположенный в Санкт-Петербурге. Уже в ночь с 9 на 10 марта в Фонд друзей балтийской нерпы в Санкт-Петербурге приехала вторая новорожденная ладожская нерпа, которую спасли в окрестностях острова Кильпола.