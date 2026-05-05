Детеныша нерпы спасли на берегу Ладожского озера

На берегу Ладожского озера в Карелии нашли маленького детеныша балтийской нерпы. Об этом рассказал Фонд друзей балтийской нерпы.
Малыша направили в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге.
— Еще один худенький и маленький ладожский нерпенок приехал к нам из Видлиц, что на восточном побережье Ладоги, — говорится в публикации.
На местном пляже нерпенка нашли гости одного из отелей. Неравнодушные сразу связались с фондом и помогли организовать перевозку погибающего малыша в центр. Дорога до центра в Репино занимает более пяти часов, а расстояние составляет около 400 километров.
18 марта неравнодушные жители поселка Солзан в Иркутской области спасли детеныша нерпы, оставшегося без материнской опеки.
Еще 9 марта на Ладожском озере новорожденную нерпу спасли от чаек и отправили в центр помощи редким видам морских млекопитающих, расположенный в Санкт-Петербурге. Уже в ночь с 9 на 10 марта в Фонд друзей балтийской нерпы в Санкт-Петербурге приехала вторая новорожденная ладожская нерпа, которую спасли в окрестностях острова Кильпола.