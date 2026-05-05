Арина Соболенко пригрозила, что бойкотирует турниры WTA

Первая ракетка мира Арина Соболенко заявила о возможности бойкота турниров под эгидой WTA. Причиной недовольства белорусской теннисистки стал размер призовых выплат.
В преддверии Roland Garros недовольство премиальными выразили также итальянец Янник Синнер и американка Коко Гауфф. Спортсмены убеждены, что их вклад в рост популярности соревнований должен напрямую отражаться на вознаграждении.
По словам Соболенко, анализ текущих доходов турниров показывает, что доля, направляемая непосредственно игрокам, слишком мала. Она подчеркнула, что именно атлеты создают продукт и зрелище, и поэтому заслуживают большего.
«Когда видишь цифры и долю, которую получают игроки, понимаешь, что без нас не было бы турнира и такого зрелища. Я заслуживаю большей доли от призовых. Мы можем объявить бойкот, поскольку это единственный способ отстоять наши права», — приводит издание слова лидера мирового рейтинга.
Таким образом теннисисты пытаются добиться пересмотра устоявшейся системы распределения финансовых потоков. Организаторы соревнований и руководство WTA пока никак не отреагировали на публичные заявления спортсменов, и остаётся неясным, приведут ли они к конкретным решениям.
Читайте также: Известную экс-фигуристку отстранили от работы из-за травли коллеги.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.