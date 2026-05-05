Илон Маск репостнул цитату из романа Федора Достоевского

Американский бизнесмен Илон Маск на своей странице на платформе X поделился отрывком из романа великого русского писателя Федора Достоевского «Неточка Незванова». Он сделал репост сообщения пользователя с ником «Заратустра», который привел цитату из произведения, сопроводив его своим комментарием.
— Ты ощущал, что тебе нужна другая дорога, более широкая, что тебе предначертаны иные цели, но не понимал, как их достичь, и в своей тоске возненавидел все, что тебя окружало, — привел отрывок автор публикации.
По мнению «Заратустры», Достоевский за 150 лет до сегодняшнего дня крайне точно описал суть современного прогрессивного деятеля, который убежден в своей высокой судьбе, но не видит пути к ее реализации. Он добавил, что политика является следствием психологии.
Илон Маск ранее говорил, что произведения Федора Достоевского гораздо лучше, чем популярные книги по психологии.
По данным СМИ, председатель Китая Си Цзиньпин любит роман российского писателя Николая Чернышевского «Что делать?». Журналисты обратили внимание на то, что китайский лидер упомянул эту книгу во время своего выступления на саммите БРИКС.