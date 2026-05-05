Рэпера Navai могут лишить водительских прав из-за ДТП с Ferrari в Москве

Дептранс составит обращение в суд о лишении рэпера Navai водительских прав за грубое нарушение ПДД и повреждение городской инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

Рэпера Navai (настоящее имя Наваи Бакиров) могут лишить водительских прав из-за ДТП на Зубовском бульваре в Москве. Об этом говорится в заявлении столичного Дептранса.

«За грубое нарушение ПДД и повреждение городской инфраструктуры будет составлено обращение в суд по поводу возмещения ущерба и лишения водительских прав», — сообщает ведомство.

Напомним, что инцидент произошел вечером во вторник, 5 мая. Исполнитель попал в ДТП на автомобиле марки «Ferrari». Как отметили в Дептрансе, на машине не было номерных знаков. Сейчас на месте аварии работают сотрудники столичных оперативных служб, движение на дорожном участке затруднено.

Согласно заявлению столичного ГУ МВД России, Ferrari врезался в светофор в районе дома № 4 на Зубовском бульваре. В результате аварии никто не пострадал.