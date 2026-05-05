В Торжке Дмитрий Медведев высмеял фейки о «закопанных баллонах»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Торжок Тверской области высмеял публикации о том, что вместо настоящей газификации жителям якобы закапывают газовые баллоны. Видео со своим комментарием политик опубликовал на платформе «Макс», пишет РИА Новости.
Целью визита зампреда Совбеза стал дом семьи, который подключили к сетям в рамках программы развития газоснабжения и газификации. Это жилье стало 15-тысячным в регионе, получившим доступ к голубому топливу.
После каждого такого мероприятия в сети появляется масса недостоверных сообщений, заявил Медведев. Политик с иронией процитировал одну из версий фейков.
«Никакого газа нет, а закопан баллон. И как только я уехал, баллон закончился», — приводит издание слова зампреда Совбеза.
Медведев напомнил, что программа газификации регионов была инициирована партией «Единая Россия» еще в середине 2000-х годов, когда политик занимал пост председателя совета директоров «Газпрома». Впоследствии инициатива была поддержана президентом, и сейчас работа ведется по всей стране.
Во время визита в Торжок Медведев также принял участие в зажжении Вечного огня и возложил цветы к мемориалам погибших в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане, на Северном Кавказе и в зоне СВО, передает «Аргументы и факты».
