Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Торжке Дмитрий Медведев высмеял фейки о «закопанных баллонах»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Торжок Тверской области высмеял публикации о том, что вместо настоящей газификации жителям якобы закапывают газовые баллоны.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Торжок Тверской области высмеял публикации о том, что вместо настоящей газификации жителям якобы закапывают газовые баллоны. Видео со своим комментарием политик опубликовал на платформе «Макс», пишет РИА Новости.

Целью визита зампреда Совбеза стал дом семьи, который подключили к сетям в рамках программы развития газоснабжения и газификации. Это жилье стало 15-тысячным в регионе, получившим доступ к голубому топливу.

После каждого такого мероприятия в сети появляется масса недостоверных сообщений, заявил Медведев. Политик с иронией процитировал одну из версий фейков.

«Никакого газа нет, а закопан баллон. И как только я уехал, баллон закончился», — приводит издание слова зампреда Совбеза.

Медведев напомнил, что программа газификации регионов была инициирована партией «Единая Россия» еще в середине 2000-х годов, когда политик занимал пост председателя совета директоров «Газпрома». Впоследствии инициатива была поддержана президентом, и сейчас работа ведется по всей стране.

Во время визита в Торжок Медведев также принял участие в зажжении Вечного огня и возложил цветы к мемориалам погибших в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане, на Северном Кавказе и в зоне СВО, передает «Аргументы и факты».

Читайте также: СГБ Грузии сообщила о задержании высокопоставленного шпиона.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше