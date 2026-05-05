Умер Олег Кошкин, заслуженный архитектор России

Умер Олег Кошкин — известный архитектор и культурный деятель России, академик Российской академии художеств (РАХ).Он ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщил архитектор Василий Церетели, через телеграм-канал.
«Ушел из жизни заслуженный архитектор России Олег Александрович Кошкин. Он был вице-президентом и главным ученым секретарем президиума Российской академии художеств, академиком Отделения архитектуры РАХ», — написал Церетели.
Церетели отметил, что вклад Кошкина в архитектуру очень важен. Кошкин получил много наград и признаний за свою работу. Он был трудолюбивым и умел находить решения в сложных ситуациях. До последнего времени он активно участвовал в работе академии. Церетели также выразил свои соболезнования семье Кошкина.
