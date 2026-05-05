«Никогда не видел подобного»: астронавт рассказал о контакте с загадочными сущностями

Американский астронавт Брайан Бинни, который на протяжении многих лет якобы держал в тайне информацию о контакте с внеземной цивилизацией, все же рассказал о произошедшем. Подробнее об этом написал таблоид Daily Mail.
Военный летчик, ставший вторым коммерческим астронавтом в истории в 2004 году, рассказал, что инцидент произошел во время испытательных полетов. По его словам, в декабре 2003 года его разбудили яркие вспышки света в четыре часа утра, когда он находился в своем доме в Калифорнии.
— Пока я лежал, мне показалось, что кто-то включил телевизор, и эти вспышки света возникали из-за смены кадров. Я никогда не видел ничего подобного ни до, ни после. Они то ли они изучали меня, то ли проверяли и не нашли ничего интересного, но все это медленно растворялось, — рассказывал пилот.
Два ярких объекта приблизились к его окну и продвинулись к телу, как будто исследуя его. Исполнительный продюсер Кевин Карран призвал серьезно отнестись к этому, учитывая безупречную репутацию пилота, на счету которого более 30 полетов.
Однако Бинни решился раскрыть правду лишь после того, как врачи диагностировали у него неизлечимую болезнь. Он скончался в 2022 году в возрасте 69 лет. Его супруга Валери предположила, что эти загадочные сущности могли прийти, чтобы проверить, готов ли Брайан к великим свершениям. О его истории будет выпущен документальный фильм, работа над которым продолжалась на протяжении пяти лет, говорится в публикации.
Тем временем ученые и военные пятый год загадочно исчезают и умирают в США. Одни пропали во время походов, другие умерли при странных обстоятельствах, третьи были жестоко убиты в собственных домах. Все они так или иначе могли быть связаны с НЛО и ядерными исследованиями. Президент США Дональд Трамп поручил ФБР заново расследовать эти случаи, а также пообещал обнародовать некие данные об инопланетянах. Что могло произойти с учеными и почему это так взволновало американскую общественность, разбиралась «Вечерняя Москва».