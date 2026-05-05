Водитель артиллерийского отряда «Шторм» рассказал о первом боевом выезде, что будет после Победы

Старший лейтенант Марат Чернышов продолжает работу в зоне СВО. В этот раз он поговорил с водителем артиллерийского отряда «Шторм» 83-го мотострелкового полка группировки «Север».
Позывной — «Гера», должность — водитель артиллерийского отряда «Шторм». Его основная задача — доставить на позиции боеприпасы, воду, еду и вывезти в тыл раненых. Говорит, что ездить приходится преимущественно по лесополосам, где каждое дерево может стать твоим последним укрытием от FPV-дрона.
Его дед — выпускник Харьковской военной академии, командир батальона, полковник артиллерии — во внуке души не чаял и сумел привить важные мужские качества. До начала спецоперации «Гера» занимался художественной ковкой. А когда пришла беда, отставил молот, погасил горн и пошел в военкомат.
В «Шторме» доброволец быстро стал своим. Водителей всегда не хватает. У него были права, опыт вождения и, главное, понимание, что в артиллерии от водителя зависит все. Машина «Геры» — это и подвоз, и эвакуация, и разведка позиций для орудий.
Первый боевой выезд запомнился навсегда. Украина, 2023 — 2024-й. Нужно было везти воду — все эвакуационные машины заняты. Вдвоем с парнем из Белоруссии на «буханке» застряли в поле. Все летело именно туда.
А потом были награды. Две государственные: медаль «За спасение погибающих» и «За отвагу». Ведомственные тоже есть — «За доблесть» II степени. За Волчанск 2024 года. Штурмовые группы нужно было заводить в лесополосы. «Гера» ориентируется в лесу от природы — запоминает каждую примету.
— Я ждал группу и заводил. Вторую, третью, — вспоминает он.
Попали под такой артобстрел, что от лесополосы ничего не осталось. «Геру» ранило — осколком перебило ключицу. Одной рукой он продолжал крутить баранку, вывозил людей.
— Я даже сразу и не понял, что меня ранили. Мы все были заняты, было не до того. А как сделали дело, так уже меня и эвакуировали, — рассказывает водитель.
Еще один эпизод — Демидовка. Поймали случайно сообщение: тяжело ранен офицер.
— Ну сели, поехали. Втроем. Приезжаем на точку, а там, кроме командира с перебитой ногой, еще народ. И нам 17 километров по открытой местности, где все простреливается. В итоге вывезли всех, — вспоминает «Гера».