Нижегородская «Чайка» завоевала бронзу чемпионата Молодежной хоккейной лиги

Нижегородская «Чайка» проиграла в шестом матче ярославскому «Локо» в полуфинале чемпионата Молодежной хоккейной лиги. Матч прошел 5 мая в КРК «Нагорный».
Во вторник в нижегородском Дворце спорта на проспекте Гагарина был побит рекорд посещаемости игр «Чайки» — встречу посетили 5 433 зрителя. Матч завершился со счетом 3:5. Итоговый сет серии — 2:4.
По итогу ярославское «Локо» вышло в финал чемпионата МХЛ. А нижегородский клуб занял третье место за выход в полуфинал. Отмечается, что «Чайка» четвертый год подряд оказывается на пьедестале МХЛ: на счету клуба есть золото и уже три бронзы.
