Нижегородская «Чайка» завоевала бронзу чемпионата Молодежной хоккейной лиги

По итогу ярославское «Локо» вышло в финал чемпионата МХЛ. А нижегородский клуб занял третье место за выход в полуфинал. Отмечается, что «Чайка» четвертый год подряд оказывается на пьедестале МХЛ: на счету клуба есть золото и уже три бронзы.