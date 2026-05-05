Нижегородская «Чайка» завоевала бронзу чемпионата Молодежной хоккейной лиги

5 мая команда проиграла в шестом матче ярославскому «Локо».

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородская «Чайка» проиграла в шестом матче ярославскому «Локо» в полуфинале чемпионата Молодежной хоккейной лиги. Матч прошел 5 мая в КРК «Нагорный».

Во вторник в нижегородском Дворце спорта на проспекте Гагарина был побит рекорд посещаемости игр «Чайки» — встречу посетили 5 433 зрителя. Матч завершился со счетом 3:5. Итоговый сет серии — 2:4.

По итогу ярославское «Локо» вышло в финал чемпионата МХЛ. А нижегородский клуб занял третье место за выход в полуфинал. Отмечается, что «Чайка» четвертый год подряд оказывается на пьедестале МХЛ: на счету клуба есть золото и уже три бронзы.

Ранее мы писали, что нижегородский ХК «Торпедо» переедет в ледовый дворец на Стрелке летом.