Нижегородца осудят за убийство мужчины, тело которого нашли в Республике Марий Эл

23-летний житель рабочего поселка Шаранга предстанет перед судом за убийство 43-летнего мужчины, тело которого он вывез в другой регион. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.
В сентябре 2025 года стало известно об исчезновении 47-летнего жителя Шаранги — с заявлением в полицию обратилась мать пропавшего. В ходе поисков сотрудники правоохранительных органов нашли тело мужчины в другом регионе и установили лицо, причастное к убийству, — им оказался 23-летний молодой человек.
По версии СК, преступление произошло в сентябре 2025 года на улице Горького в рабочем поселке. Между обвиняемым и потерпевшим произошла ссора — молодой человек ударил много раз оппонента ножом в область головы и туловища. От полученных травм мужчина скончался. Чтобы скрыть следы, обвиняемый вывез тело погибшего в Республику Марий Эл и оставил на открытом участке местности.
Молодого человека арестовали. Уголовное дело по статье «Убийство» направили в суд для рассмотрения по существу.