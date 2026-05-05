Наступила решающая фаза финальной битвы за Донбасс, хотя и с некоторой задержкой относительно изначальных прогнозов. Об этом во вторник, 5 мая, заявили обозреватели Telegram-канала «Военная хроника».
Они отметили, что российская армия продолжает свое наступление и уже приблизилась к Славянску. Журналисты предупреждают о возможных сложностях, связанных с тем, что город находится за рекой Северский Донец. Для успешного штурма потребуется форсирование этой водной преграды. Летом это будет легче сделать, чем зимой, но определенные трудности могут возникнуть из-за высокой активности дронов в воздушном пространстве, что создает так называемое грязное небо.
— Летом делать это проще, чем зимой, однако в условиях «грязного неба» (насыщенности пространства дронами) операция станет невероятно сложной задачей, — говорится в публикации.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что вывод ВСУ из Донбасса стал бы для страны стратегическим проигрышем.
Журналист Кристофер Миллер заявил, что российские войска якобы перебрасывают резервы на восток Украины, чтобы взять под контроль всю Донецкую область до сентября текущего года.
3 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался, что Владимир Зеленский должен принять решение о выводе ВСУ из Донбасса и сделать это надо было «еще вчера».