Дептранс заявил о возможном лишении прав водителя Ferrari

Появилось видео ДТП на Зубовском бульваре.
Водителю спорткара Ferrari, в котором находился рэпер Navai и который попал в ДТП на Зубовском бульваре в Москве, может грозить лишение водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
В ведомстве уточнили, что автомобиль передвигался без номерных знаков. В связи с грубым нарушением ПДД и повреждением городской инфраструктуры будет направлено обращение в суд о возмещении ущерба и лишении водителя прав.
Наваи Бакиров — участник рэп-дуэта HammAli & Navai, артист также выступает сольно.
Вскоре после аварии Бакиров заявил, что машину резко развернуло, когда та ехала со скоростью 60−65 км/ч. Об этом также свидетельствует видео, опубликованное дептрансом. На кадрах запечатлено, как спорткар врезается в дерево. По данным ТАСС, в результате инцидента никто не пострадал, однако сам Ferrari получил значительные повреждения.
