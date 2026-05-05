Редкие архивные документы и фотокарточки представили на выставке у Фридландских ворот в Калининграде

Глава Калининграда Елена Дятлова сообщила об открытии выставки «Они были первыми» у музея «Фридландские ворота». Экспозицию посвятили 80-летию образования Калининградской области и города. Она разместилась под открытым небом и доступна всем в часы работы музея. Редкие фото, архивные документы, артефакты, стенды и интерактивные элементы помогут совершить путешествие в прошлое региона.