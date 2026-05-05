Нижегородский аэропорт принял 15 летевших в Москву самолетов

Нижегородский аэропорт принимает в качестве запасного аэродрома самолеты, которые следуют в Москву, в период действия ограничений в столице. По данным пресс-службы воздушной гавани на 19:40 5 мая, аэропорт уже принял 15 рейсов.
По решению экипажей, пассажиры ожидают отправки на бортах или в терминале. С гражданами работают представители авиакомпаний; им выдаются еда и напитки.
«Все службы аэропорта Чкалова работают в усиленном режиме. В аэропорту имеются питьевые фонтанчики, а в случае необходимости будут установлены дополнительные кулеры с питьевой водой и мягкий инвентарь (пуфы, матрасы)», — отметили в сообщении.
Пассажиров просят следить за объявлениями по громкой связи и информацией на онлайн-табло.
Ранее мы писали, что в нижегородском аэропорту сняли ограничения на полёты.