11 млн рублей взыщут с экс-директора «Нижегородского водоканала» Николая Николюка

Суд постановил взыскать с бывшего директора «Нижегородского водоканала» Николая Николюка более 11 млн рублей, которые были получены при коррупционном преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, Николай Николюк был осужден на 15,5 лет лишения свободы и оштрафован на 190 млн рублей. Его признали виновным в получении взяток.
Также установлено, что Николай Николюк получил более 11 млн рублей от представителя коммерческой компании. За подкуп глава «Нижегородского водоканала» оказал ему общее покровительство в договорных отношениях с ресурсоснабжаюшей организацией.
Прокуратура предъявила иск с требованием взыскать сумму взятки в доход государства. Нижегородский облсуд удовлетворил иск в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле ведомства.