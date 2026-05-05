11 млн рублей взыщут с экс-директора «Нижегородского водоканала» Николая Николюка

Он получил эти деньги в качестве взятки за покровительство одной из компаний.

Источник: Живем в Нижнем

Суд постановил взыскать с бывшего директора «Нижегородского водоканала» Николая Николюка более 11 млн рублей, которые были получены при коррупционном преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, Николай Николюк был осужден на 15,5 лет лишения свободы и оштрафован на 190 млн рублей. Его признали виновным в получении взяток.

Также установлено, что Николай Николюк получил более 11 млн рублей от представителя коммерческой компании. За подкуп глава «Нижегородского водоканала» оказал ему общее покровительство в договорных отношениях с ресурсоснабжаюшей организацией.

Прокуратура предъявила иск с требованием взыскать сумму взятки в доход государства. Нижегородский облсуд удовлетворил иск в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле ведомства.