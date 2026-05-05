Эффект двух рукопожатий: писатель Олег Рой встречает «за ленточкой» поклонников и находит новые сюжеты

— Там будет наша с Максимом Бахаревым большая повесть и стихи Сережи Лобанова. Когда Макс оказался без рук, без ног (после тяжелого ранения, полученного в бою 22 июля 2024 года. — «ВМ»), я приехал к нему в госпиталь — мне было важно, чтобы он почувствовал, что и здесь есть те, кто подставит ему плечо. Я сказал: «Макс, давай свои воспоминания». Он ответил мне тогда: «Рой, ну ты же видишь, братик мой, тяжело». Я ответил ему, что вдвоем осилим. Макс — совершенно удивительный воин, и в мирной жизни в том числе. Он надиктовал, я перевел это в прозу и «переложил» на нескольких героев. Хотим, чтобы книга вышла к июню, к книжной ярмарке «Красная площадь».