Эффект двух рукопожатий: писатель Олег Рой встречает «за ленточкой» поклонников и находит новые сюжеты

У известного писателя Олега Роя в мае выйдет из печати сигнальный вариант новой книги, созданной вместе с героями специальной военной операции Максимом Бахаревым и Сергеем Лобановым. Сам Олег Юрьевич с начала боевых действий побывал в Донбассе более 60 раз — он регулярно ездит «за ленточку» и уже обрел там немало сюжетов.
Первый роман о специальной военной операции, «Неотправленные письма», у Олега Роя вышел в октябре 2022 года. За ним последовали «Тени Донбасса», «Три Сашки» и другие произведения. У нового проекта рабочее название «Три друга — две книги».
— Олег Юрьевич, почему друзей трое, а книг две?
— Там будет наша с Максимом Бахаревым большая повесть и стихи Сережи Лобанова. Когда Макс оказался без рук, без ног (после тяжелого ранения, полученного в бою 22 июля 2024 года. — «ВМ»), я приехал к нему в госпиталь — мне было важно, чтобы он почувствовал, что и здесь есть те, кто подставит ему плечо. Я сказал: «Макс, давай свои воспоминания». Он ответил мне тогда: «Рой, ну ты же видишь, братик мой, тяжело». Я ответил ему, что вдвоем осилим. Макс — совершенно удивительный воин, и в мирной жизни в том числе. Он надиктовал, я перевел это в прозу и «переложил» на нескольких героев. Хотим, чтобы книга вышла к июню, к книжной ярмарке «Красная площадь».
— Сколько раз вы сами были на фронте?
— Недавно вернулся оттуда в 64-й раз.
— Спецоперация идет четыре года и два месяца. Получается, вы бываете там 1−2 раза в месяц?
— Ну да. В феврале прошлого года я пробыл там в общей сложности 14 дней. Мы четыре раза туда «заходили» и «выходили». Есть определенное направление, на нем находится, скажем, полевой госпиталь. Вы «заходите» через Луганск в этот госпиталь, работаете с бойцами сутки, там же где-то в пэвэдэшке (пункт временной дислокации. — «ВМ») ночуете и назад выходите через Луганск. Там вы приходите в себя, переодеваетесь, моетесь, снова забираете груз гуманитарки и «заходите» уже на другое направление — например, к нашим пацанам из морской пехоты. Сутки отработали — вышли.
— Какая поездка произвела самое яркое впечатление?
— Наверное, первая, в апреле 2022 года. Тогда дроновая опасность была не такой сильной, и ты мог предаваться ощущениям, а не отслеживать, что там в небе. Я был в Мариуполе, когда выводили мирных жителей из подвалов, видел здание театра, все разбитое. Тогда же я первый раз побывал в Попасной. Там был храм, который украинцы практически сравняли с землей.
Музей Победы принял участие в создании уличной выставки «Маршалы Великой Победы».
В 2025 году мы с пацанами из разведки вывезли оттуда чудом сохранившиеся две фрески святого Петра в полный рост. Что интересно, ни один прилет не оставил на них даже царапины, а ведь они по 190 сантиметров в высоту. Фрески сейчас в Музее Победы на Поклонной горе, на реставрации. Мы клятвенно пообещали, что, когда храм будет восстановлен, мы вернем их. Я написал об этом повесть «Никольский храм». В основе повести «Три Сашки» тоже история, которую мы услышали в Попасной — про мужчину, который искал могилу сына и нашел. Но у меня он находит сына живым…
— Вы, наверное, многих бойцов уже встречали не по одному разу?
— Там ощущаешь эффект знакомства через два рукопожатия. Тебе постоянно говорят что-то вроде: «Рой, а ты в Кременной в 2023-м был? А “Рассказа” там встречал? А он потом был моим командиром!». Это особая связь людей. За эти четыре года в госпиталях меня столько раз бойцы просили записать совместное видео для их мам, жен и сыновей: «Рой, мой сын твои мультики любит, скажи ему, что с папой все хорошо, он обязательно вернется». А потом приезжаешь в какой-нибудь город в российской глубинке, к тебе подходит женщина, показывает на телефоне твое видео и говорит: «Его больше нет, Олег…».
— Среди бойцов и местных жителей многие знакомы с вашим творчеством?
— Бывает, общаешься с пацанами в пэвэдэшке, а они признаются: их мамы и сестры читали мои книги, сами они видели мои мультфильмы. 18 апреля мы с Эдгаром Запашным проводили в Донецке «Тотальный диктант». Я должен был там быть сутки, и за это время мне устроили семь выступлений. Многие слушатели спрашивали, как написать первую книгу. Кстати, неправда, когда говорят, будто Донбассу неинтересна литература о войне. Из моих последних книг самый большой отклик получили «Неотправленные письма» и «Тени Донбасса». Мне часто говорят, что в героях узнают то себя, то своего соседа — а людей там обмануть невозможно.
— Вы один из самых продуктивных современных писателей. Как вы это сочетаете с таким насыщенным графиком поездок?
— Ну, вот недавно я возвращался из Донбасса, это 17 часов в машине. Из них 7,5 часа я занимался надиктовкой. Потом за три дня перевел это в текстовый документ, получилось 72 страницы. Это не литературный текст, но уже серьезная основа для него. И так происходит постоянно. Я, скорее всего, очень ленивый автор, потому что думаю, что мог бы работать еще больше и продуктивнее.
ДОСЬЕ.
Олег Рой (настоящее имя — Олег Юрьевич Резепкин) родился 12 октября 1965 года в Магнитогорске. Окончил психологический факультет Магнитогорского педагогического института, работал в родном городе в интернате. Долгое время жил в Швейцарии.
Писательскую карьеру начал в 2001 году. Автор более 60 взрослых и более 250 детских книг в самых разных жанрах. Автор, создатель и продюсер анимационных сериалов для детей. Неоднократно входил в списки самых издаваемых и читаемых писателей России.
Обладатель множества наград за литературную и общественную деятельность, в частности медали Министерства обороны РФ «Участнику специальной военной операции» (2023), премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства (2023), Почетной грамоты Президента РФ (30 марта 2026 года).