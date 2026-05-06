«Вау!»: Айжан Байзакова показала идеальную форму после родов и взорвала Сеть

Новые кадры, опубликованные 5 мая 2026 года в Instagram, моментально собрали тысячи восторженных комментариев, в которых пару назвали одной из самых красивых в отечественном шоу-бизнесе.
Для фотосессии Айжан выбрала классический и утонченный образ: черное платье с открытыми плечами, дополненное жемчужным ожерельем, и аккуратную прическу с выпущенными у лица прядями.
Супруг актрисы поддержал торжественный стиль, позируя в строгом темном костюме и белоснежной рубашке. Атмосфера побережья добавила снимкам особой эстетики, подчеркнув гармонию в отношениях пары.
Реакция аудитории не заставила себя ждать. Пользователи Сети подчеркнули, что актриса переживает свою «прайм-эру», выглядя сногсшибательно после родов.
Очень красивая пара, желаю вам дальше быть счастливы вместе. Прайм-эра снова у Байзаковой, она опять сногсшибательна. Какая же она красивая. Вау! Красивые!
18 февраля 2026 года Айжан Байзакова стала мамой трех детей. Младший сын Асад и новорожденная Латифа появились в браке с предпринимателем Нурбеком Арыстаном. Старший сын Алан родился в предыдущих отношениях блогера.
Популярная казахстанская блогерша с мужем провели обряд «неке қию» в октябре 2022 года. Блогер долгое время скрывала имя мужа. Однако 7 апреля 2023 года раскрыла его имя и опубликовала семейное фото.