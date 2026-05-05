МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Армении из-за слов Симоняна

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Армении Артура Саргсяна. Дипломату был выражен решительный протест в связи с недружественными действиями со стороны Еревана, а также вручена соответствующая нота. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.
Это произошло на фоне недавнего заявления спикера парламента Армении Алена Симоняна, который сравнил Белоруссию с губернией из-за ее близких отношений с Россией. МИД Белоруссии охарактеризовал слова Симоняна как популизм и попытку отвлечь внимание общества от серьезных внутренних проблем.
— Армянскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с недавними недружественными действиями армянской стороны, — передает официальный Telegram-канал министерства.
Симонян заявил, что Ереван не хочет представлять угрозу для Москвы или воевать с ней. Нынешние разногласия между сторонами будут урегулированы путем конструктивного диалога, добавил он. По словам спикера парламента Армении, недопонимания между странами — это нормальная практика. В таких случаях всегда можно отыскать компромисс через диалог.