Магнитные бури класса G2 начались на Земле: появятся северные сияния

На Земле начались магнитные бури класса G2 — среднего уровня. Об этом в Telegram сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Пиковые значения колебаний достигли G2. Бури спровоцировал выброс корональной плазмы 30 апреля 2026 года. Учитывая слабость вспышки, специалисты не ожидали, что она потревожит магнитосферу, тем более спустя неделю.
Возмущения вызвали полярные сияния — ученые считают, что это была последняя возможность увидеть их до осени. В Волгограде сияний не разглядеть, но магнитные колебания затрагивают и наш регион. Через 3−4 дня на восточном крае Солнца образуется крупная активная область, которая запустит новую волну активности.
Последний раз солнечные вспышки регистрировали в конце апреля: две — 25-го числа, сильнейшая — 24 апреля, класса X2,5. Она стала самой мощной за последние два с половиной месяца.
Волгоградцам в такие дни стоит следить за самочувствием: магнитные бури могут влиять на давление, сон и общий тонус. Точный прогноз активности ученые обещают дать в ближайшие дни.
