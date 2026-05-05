Магнитные бури класса G2 начались на Земле: появятся северные сияния

Возмущения вызвали полярные сияния — ученые считают, что это была последняя возможность увидеть их до осени. В Волгограде сияний не разглядеть, но магнитные колебания затрагивают и наш регион. Через 3−4 дня на восточном крае Солнца образуется крупная активная область, которая запустит новую волну активности.