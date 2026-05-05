Астронавт Брайан Бинни обнародовал историю контакта с НЛО

Американский астронавт Брайан Бинни, годами скрывавший информацию о встрече с неопознанными летающими объектами, перед смертью раскрыл подробности инцидента, произошедшего в его собственном доме.
По словам пилота, два ярких световых объекта приблизились к окну его спальни в Калифорнии и, словно проводя осмотр, направились к телу спящего. Пилот сравнил увиденное днем с «дневным светом, проявившимся посреди ночи», и описал объекты размером от мыльного пузыря до волейбольного мяча, двигавшиеся хаотично вокруг его жилища.
История получила широкую огласку благодаря выходу документального фильма, пишет Daily Mail. Бинни ушел из жизни в 2022 году в возрасте 69 лет, и решился рассказать о пережитом только после того, как медики диагностировали у него неизлечимое заболевание.
Трагический эпизод произошел в декабре 2003 года, спустя всего шесть дней после драматичной аварии во время первого испытательного полета частного космического корабля SpaceShipOne. Бывший военный летчик, ставший в 2004 году вторым коммерческим астронавтом в истории, лежал дома в Розамунде (штат Калифорния). Около 4 часов утра его разбудили интенсивные световые вспышки. Сначала Бинни подумал, что включился телевизор, а затем решил, что у дома стоят полицейские машины с проблесковыми маячками, однако, выглянув в окно, не обнаружил ничего подобного. Пилот признался, что никогда раньше не видел ничего подобного и не видел после. Ему показалось, что неизвестные сущности осматривали его или проводили тесты, но, не найдя ничего интересного, постепенно рассеялись.
Исполнительный продюсер Кевин Карран подчеркнул, что к этому свидетельству стоит отнестись со всей серьезностью, учитывая безупречную репутацию пилота, имевшего за плечами 33 боевых вылета в Персидском заливе. Супруга Бинни, Валери, предположила, что загадочные явления могли быть проверкой готовности Брайана к выполнению значимых задач, что, возможно, и способствовало его успешному участию в космических миссиях.
«Лежа там, я подумал, что кто-то включил телевизор, и вспышки света были следствием смены кадров. Казалось, они осматривали меня или проводили какие-то тесты, но, вероятно, не нашли ничего интересного, так как это постепенно рассеялось», — заявил астронавт. Он также описал странные объекты за окном, похожие на мыльные пузыри размером с мяч, которые бесцельно парили в воздухе.
Работа над картиной велась на протяжении пяти лет.
Читайте также: ЕС переплатил 30 млрд евро из-за иранского конфликта — еврокомиссар.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.