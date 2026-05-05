Астронавт Брайан Бинни обнародовал историю контакта с НЛО

Трагический эпизод произошел в декабре 2003 года, спустя всего шесть дней после драматичной аварии во время первого испытательного полета частного космического корабля SpaceShipOne. Бывший военный летчик, ставший в 2004 году вторым коммерческим астронавтом в истории, лежал дома в Розамунде (штат Калифорния). Около 4 часов утра его разбудили интенсивные световые вспышки. Сначала Бинни подумал, что включился телевизор, а затем решил, что у дома стоят полицейские машины с проблесковыми маячками, однако, выглянув в окно, не обнаружил ничего подобного. Пилот признался, что никогда раньше не видел ничего подобного и не видел после. Ему показалось, что неизвестные сущности осматривали его или проводили тесты, но, не найдя ничего интересного, постепенно рассеялись.