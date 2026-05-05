Второе пришествие доктора Фрейда

Чем привлекает людей учение Фрейда? Прежде всего своей святой простотой. Все, буквально все — любой поступок, желание или сновидение — обязательно сводится к подавленному проявлению сексуальности. Сходите на прием к психоаналитику — и со стопроцентной гарантией увязнете в разборах детских травм и лукавых проделок своего бессознательного. Впрочем, эту предсказуемость легко спутать с уверенностью специалиста. Заглянув в интернет, вы увидите, что сегодня в Москве практикуют более 200 психологов, уверяющих, что владеют психоанализом. За гонорар от 2,5 до 20 тысяч рублей они прольют свет на то, что творится на темном чердаке вашего подсознания.