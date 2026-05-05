Press TV: Иран запустил новую систему регулирования транзита в Ормузском проливе

Уточняется, что после того, как корабли приведут свои действия в соответствие с требованиями иранской стороны, они смогут получить разрешение на проход через Ормуз. Инициатива описывается как система суверенного управления в акватории. При этом подробности, касающиеся правил для совершения транзита через Ормузский пролив, не раскрываются.