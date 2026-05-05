Press TV: Иран запустил новую систему регулирования транзита в Ормузском проливе

Иран запустил новую систему регулирования судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает телеканал Press TV.
«Все суда, намеревающиеся пройти через пролив, получат электронное письмо с изложением правил и положений прохода», — говорится в заявлении источника.
Уточняется, что после того, как корабли приведут свои действия в соответствие с требованиями иранской стороны, они смогут получить разрешение на проход через Ормуз. Инициатива описывается как система суверенного управления в акватории. При этом подробности, касающиеся правил для совершения транзита через Ормузский пролив, не раскрываются.
Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы Ирана атаковали корабль США, который попытался пройти через Ормузский пролив. Американское судно проигнорировало предупреждения Тегерана, вследствие чего по нему были выпущены две ракеты.