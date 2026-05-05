Bloomberg узнал, что Apple тестирует интеграцию ИИ от Google и Anthropic

О том, что Apple планирует внедрить функции редактирования фотографий для iPhone, iPad и Mac с использованием искусственного интеллекта стало известно 29 апреля от источников Bloomberg. Новая технология, которая есть уже у конкурентов, производящих устройства на Android, должна быть представлена на осенней презентации. Функция будет интегрирована в iOS 27.