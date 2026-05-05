Bloomberg узнал, что Apple тестирует интеграцию ИИ от Google и Anthropic

Apple планирует интегрировать ИИ в новую версию своего программного обеспечения для конкуренции с Google и Samsung, которые уже используют ИИ в своих устройствах.

Источник: РБК

Apple занимается тестированием интеграции моделей искусственного интеллекта от Google и Anthropic в iOS 27, которая будет представлена осенью этого года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Так, пользователям будет доступен выбор из ряда сторонних сервисов искусственного интеллекта, которые можно будет использовать для генерации и редактирования текста и изображений. ИИ планируется интегрировать в программные обеспечения для iPhone, iPad и MacBook.

Новое обновление позволит владельцам устройств Apple выбрать разные генеративные ИИ-модели. При этом Apple, как пишет Bloomberg, уже сотрудничает с Google, Anthropic и OpenAI.

Модель ChatGPT от OpenAI уже была интегрирована в сервисы Apple в 2024 году, однако его использование было ограниченным.

Bloomberg пишет, что голосовой помощник Siri претерпит изменения с точки зрения голоса — Siri cможет использовать голоса сторонних ИИ-моделей. То есть для ответов на запросы от пользователей, обрабатываемых внутренней системой Apple, будет использоваться один голос, а для ответов от сторонних ИИ-агентов уже другой.

О том, что Apple планирует внедрить функции редактирования фотографий для iPhone, iPad и Mac с использованием искусственного интеллекта стало известно 29 апреля от источников Bloomberg. Новая технология, которая есть уже у конкурентов, производящих устройства на Android, должна быть представлена на осенней презентации. Функция будет интегрирована в iOS 27.

Bloomberg отмечает, что компания пытается наверстать упущенное в области интегрирования ИИ в фоторедакторы. Конкурент Google уже несколько лет предлагает такую возможность на устройствах Pixel. Samsung Electronics также активно внедряет ИИ-редактирование фото в линейке смартфонов Galaxy.

1 мая генеральный директор Apple Тим Кук отчитался о рекордном спросе на последние модели iPhone 17 и росте выручки компании.

