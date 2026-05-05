Bloomberg узнал, что Apple тестирует интеграцию ИИ от Google и Anthropic

Так, пользователям будет доступен выбор из ряда сторонних сервисов искусственного интеллекта, которые можно будет использовать для генерации и редактирования текста и изображений. ИИ планируется интегрировать в программные обеспечения для iPhone, iPad и MacBook.
Новое обновление позволит владельцам устройств Apple выбрать разные генеративные ИИ-модели. При этом Apple, как пишет Bloomberg, уже сотрудничает с Google, Anthropic и OpenAI.
Модель ChatGPT от OpenAI уже была интегрирована в сервисы Apple в 2024 году, однако его использование было ограниченным.
Bloomberg пишет, что голосовой помощник Siri претерпит изменения с точки зрения голоса — Siri cможет использовать голоса сторонних ИИ-моделей. То есть для ответов на запросы от пользователей, обрабатываемых внутренней системой Apple, будет использоваться один голос, а для ответов от сторонних ИИ-агентов уже другой.
О том, что Apple планирует внедрить функции редактирования фотографий для iPhone, iPad и Mac с использованием искусственного интеллекта стало известно 29 апреля от источников Bloomberg. Новая технология, которая есть уже у конкурентов, производящих устройства на Android, должна быть представлена на осенней презентации. Функция будет интегрирована в iOS 27.
Bloomberg отмечает, что компания пытается наверстать упущенное в области интегрирования ИИ в фоторедакторы. Конкурент Google уже несколько лет предлагает такую возможность на устройствах Pixel. Samsung Electronics также активно внедряет ИИ-редактирование фото в линейке смартфонов Galaxy.
1 мая генеральный директор Apple Тим Кук отчитался о рекордном спросе на последние модели iPhone 17 и росте выручки компании.
