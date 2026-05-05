США устроят хакатон для военных подрядчиков для внедрения ИИ в операции

Армия США решила провести для крупнейших оборонных подрядчиков, включая Lockheed Martin и Boeing, хакатон под названием Right to Integrate, который призван ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта в военные операции и наладить взаимодействие между разными системами вооружений, сообщают Bloomberg и The Wall Street Journal.
В проекте будут участвовать девять компаний, среди них Northrop Grumman, RTX, General Dynamics, L3Harris, Perennial Autonomy, Palantir и Anduril. Министерство армии просит от них дать доступ к программному обеспечению оружейных систем для интеграции с ИИ. По словам представителя ведомства Алекса Миллера, это предоставит «отличную возможность для их инженеров продемонстрировать свои умения».
На начальном этапе основное внимание будет уделено системам противовоздушной обороны, беспилотникам и ракетам. Первые тесты пройдут в ближайшие недели на военной базе Форт-Карсон в штате Колорадо.
Министр армии Дэн Дрисколл сообщил, что идея появилась у него после поездки в Германию, где он увидел, что армейские технологии часто работают изолированно и требуют отдельной инженерной доработки для интеграции.
Инициатива вписывается в более широкую кампанию Пентагона по внедрению ИИ в военные операции. В прошлом году контракт на ускорение внедрения искусственного интеллекта в работу ведомство подписало с xAI. На проект компания могла потратить до $200 млн. Тогда же Минобороны США заключило контракты с разработчиками моделей OpenAI и Anthropic.
