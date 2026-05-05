США устроят хакатон для военных подрядчиков для внедрения ИИ в операции

В проекте будут участвовать девять компаний, среди них Northrop Grumman, RTX, General Dynamics, L3Harris, Perennial Autonomy, Palantir и Anduril. Министерство армии просит от них дать доступ к программному обеспечению оружейных систем для интеграции с ИИ. По словам представителя ведомства Алекса Миллера, это предоставит «отличную возможность для их инженеров продемонстрировать свои умения».