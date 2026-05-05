Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США устроят хакатон для военных подрядчиков для внедрения ИИ в операции

В рамках проекта армия США просит военных подрядчиков дать доступ к программному обеспечению оружейных систем для интеграции с ИИ.

Источник: РБК

Армия США решила провести для крупнейших оборонных подрядчиков, включая Lockheed Martin и Boeing, хакатон под названием Right to Integrate, который призван ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта в военные операции и наладить взаимодействие между разными системами вооружений, сообщают Bloomberg и The Wall Street Journal.

В проекте будут участвовать девять компаний, среди них Northrop Grumman, RTX, General Dynamics, L3Harris, Perennial Autonomy, Palantir и Anduril. Министерство армии просит от них дать доступ к программному обеспечению оружейных систем для интеграции с ИИ. По словам представителя ведомства Алекса Миллера, это предоставит «отличную возможность для их инженеров продемонстрировать свои умения».

На начальном этапе основное внимание будет уделено системам противовоздушной обороны, беспилотникам и ракетам. Первые тесты пройдут в ближайшие недели на военной базе Форт-Карсон в штате Колорадо.

Министр армии Дэн Дрисколл сообщил, что идея появилась у него после поездки в Германию, где он увидел, что армейские технологии часто работают изолированно и требуют отдельной инженерной доработки для интеграции.

Инициатива вписывается в более широкую кампанию Пентагона по внедрению ИИ в военные операции. В прошлом году контракт на ускорение внедрения искусственного интеллекта в работу ведомство подписало с xAI. На проект компания могла потратить до $200 млн. Тогда же Минобороны США заключило контракты с разработчиками моделей OpenAI и Anthropic.

США и Израиль используют инструменты ИИ для разведки, выбора целей и планирования ударов в ходе военной операции против Ирана.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше