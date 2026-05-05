МГУ перевел факультет математики на дистант из-за кори у сотрудника

У сотрудника факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова выявили корь, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Москве.
Заболевание было обнаружено 4 мая. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.
«Определен круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками университета проводится разъяснительная профилактическая работа», — говорится в сообщении.
В администрации университета было направлено предписание о проведении комплекса противоэпидемических мер в учебном корпусе. В частности, предусмотрено ограничение очного посещения занятий для студентов и преподавателей, не привитых от кори или не болевших ей ранее, а также проведение вакцинации по эпидемическим показаниям.
МГУ, в свою очередь, перевело занятия для студентов корпуса в дистанционный формат.
