Доля российских автомобилей на рынке РФ выросла до 62%

Доля российских автомобилей на внутреннем рынке РФ в январе-апреле 2026 года выросла до 62%. Об этом сообщили в Минпромторге со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 8 процентных пунктов — тогда он составлял 54%.
В министерстве уточнили, что в апреле доля отечественных машин достигла почти 67%. За месяц было реализовано 87,3 тыс. автомобилей российского производства, что на 34% больше, чем годом ранее.
В целом продажи новых автомобилей в России по итогам января-апреля выросли на 7% и составили 430,97 тыс. единиц. При этом сегмент отечественных машин увеличился на 22% — до 268,5 тыс. автомобилей.
Продажи импортных автомобилей, напротив, снизились почти на 12% и составили около 162,4 тыс. единиц.
Основной объём рынка пришёлся на легковые автомобили — 384,7 тыс. единиц (+11%). Сегмент лёгких коммерческих автомобилей сократился на 22%, грузовиков — на 17%, автобусов — на 11%.