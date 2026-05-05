Иран ввел новые правила прохода судов через Ормузский пролив

Иранская сторона ввела новую систему прохода кораблей через Ормузский пролив. Об этом во вторник, 5 мая, сообщил телеканал Press TV.

— В соответствии с новой системой все суда, намеревающиеся пройти через Ормузский пролив, получат электронное письмо с официального адреса с изложением правил и положений прохода, — говорится в публикации.

После того как экипажи кораблей ознакомятся с правилами, всем судам будет необходимо скорректировать курс и получить специальное разрешение на проход через пролив, говорится в материале.

До этого стало известно, что в операции Соединенных Штатов по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив будут участвовать эсминцы, самолеты и 15 тысяч военнослужащих. В Центральном командовании ВС США подчеркнули, что поддержка Вашингтона этой оборонительной миссии очень важна для региональной безопасности и мировой экономики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 4 мая начнет операцию по выводу судов из Ормузского пролива. По его словам, «страны со всего мира» обратились к Белому дому с просьбой освободить их суда, заблокированные в проливе из-за конфликта с Тегераном.

