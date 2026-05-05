Эксперт назвала людей из группы риска по заражению хантавирусом

Ситуация с заболеваемостью ГЛПС в стране остается напряженной. По данным Роспотребнадзора, с января по октябрь 2025 года в 54 субъектах РФ зарегистрировано 3334 случая заражения, что в полтора раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Основной сезон заболеваемости приходится на весну, лето и осень, когда увеличивается численность грызунов — рыжих и красных полевок, полевых и домовых мышей, а также людей, занятых сельхозработами и отдыхом на природе. Вакцины против возбудителя ГЛПС не существует, поэтому ключевым способом защиты остаются соблюдение мер личной гигиены, борьба с грызунами на участках и влажная уборка помещений в средствах индивидуальной защиты.