Эксперт назвала людей из группы риска по заражению хантавирусом

Доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Пироговского университета Ольга Зыкова назвала категории граждан, входящие в группу риска по заражению хантавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, опасность заразиться наиболее высока для тех, кто в силу своей деятельности или образа жизни может контактировать с грызунами или продуктами их жизнедеятельности. В перечень вошли работники сельского хозяйства, садоводы, дачники, жители сельской местности, а также туристы и любители походов, уточнила Зыкова.
Хантавирусы способны вызывать у человека опасные заболевания, включая геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). В России регистрируется именно эта клиническая форма, тогда как хантавирусный легочный синдром встречается только в Северной и Южной Америке.
Симптомы инфекции могут включать высокую температуру, озноб, сильную слабость, головную и мышечную боль. Также возможны тошнота, рвота, боли в животе и пояснице. При ГЛПС нередко развиваются нарушения работы почек, уменьшается количество выделяемой мочи, появляются отеки, а также кровоизлияния на коже и слизистых.
Ситуация с заболеваемостью ГЛПС в стране остается напряженной. По данным Роспотребнадзора, с января по октябрь 2025 года в 54 субъектах РФ зарегистрировано 3334 случая заражения, что в полтора раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Основной сезон заболеваемости приходится на весну, лето и осень, когда увеличивается численность грызунов — рыжих и красных полевок, полевых и домовых мышей, а также людей, занятых сельхозработами и отдыхом на природе. Вакцины против возбудителя ГЛПС не существует, поэтому ключевым способом защиты остаются соблюдение мер личной гигиены, борьба с грызунами на участках и влажная уборка помещений в средствах индивидуальной защиты.
Читайте также: Астронавт Брайан Бинни обнародовал историю контакта с НЛО.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!