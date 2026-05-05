«Аэрофлот» отменил часть рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы

Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в расписание своих рейсов в связи с временными ограничениями на вылеты и прилеты в аэропорту Шереметьево и ряде других воздушных гаваней. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Некоторые рейсы, прибывающие в Шереметьево, будут перенаправлены на запасные аэродромы. Перевозка пассажиров по этим ним будет осуществлена только после снятия ограничений и подтверждения возможности дальнейшего перелета. «Аэрофлот» настоятельно рекомендовал пассажирам перед отправлением в аэропорт проверять статус своего рейса через онлайн-табло и раздел «Управление бронированием» на официальном сайте.
— Производственные и клиентские службы, включая контакт-центр авиакомпании, переведены на усиленный режим работы. На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами России, — передает официальный Telegram-канал перевозчика.
Незадолго до этого временные ограничение на прием и выпуск воздушных судов вновь ввели в аэропорту Внуково. Пассажиров призвали быть готовыми к возможным изменениям в расписании авиарейсов. Актуальную информацию можно уточнить через онлайн-табло.