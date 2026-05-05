Студия Universal Pictures опубликовала трейлер фильма «Одиссея» Нолана

В трейлере представили главных героев предстоящей картины. В проекте снялись Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон и ещё несколько известных актёров. При этом внимание поклонников привлекло отсутствие в трейлере Лупиты Нионго, участие которой в съёмках прежде уже становилось предметом споров.
Ранее неофициально утверждалось, что актрисе могла достаться роль Елены Троянской — героини древнегреческих мифов, чьё похищение стало причиной Троянской войны. Однако в опубликованных кадрах персонаж Нионго так и не появился.
А ранее сериал «Очень странные дела» стал лидером российского рейтинга сериалов за I квартал 2026 года. Проект набрал 15 948 баллов и возглавил ТОП-100. В этом квартале отечественный контент занял значительную часть рейтинга. В список вошли 63 российских проекта, которые составили 57,2% от общего числа. Зарубежные проекты получили оставшиеся 42,8%. Отдельно стоит отметить рост премьер. К марту новые проекты на 2025−2026 годы занимали почти треть месячного топа.
