Лондонский «шагающий человек» Бэнкси стал местом паломничества туристов

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Статуя в центре Лондона, установленная анонимным английским уличным художником Бэнкси, стала местом паломничества поклонников его творчества и туристов, убедился корреспондент ТАСС.
Арт-объект установлен на улице Ватерлоо-плейс в Вестминстере, в паре сотен метров от площади Пикадилли-Серкус и Трафальгарской площади. Статуя изображает мужчину в деловом костюме, который с развевающимся флагом в руках уверенно идет вперед. При этом стяг закрыл мужчине лицо, и он явно не видит, что его левая нога уже нависла над пропастью.
Около постамента, вокруг которого установлено заграждение, постоянно появляются люди, которые делают снимки или селфи на фоне работы «короля стрит-арта». Кто-то позирует вместе с друзьями, другие в одиночку или с йоркширским терьером на руках. Неподалеку художник пытается запечатлеть «шагающего человека» на холсте.
Со стороны Риджент-стрит приближается группа туристов с Арабского Востока. Гид рассказывает про творчество Бэнкси, обращает внимание на подпись уличного художника у основания постамента сзади.
Политические аналогии.
Работа художника появилась в самом центре Лондона в окружении величественных зданий с закрытыми клубами и множества монументов: королю Великобритании Эдуарду VII, сестре милосердия Флоренс Найтингейл и мемориала участникам Крымской войны. Но, кажется, они уже никого не интересуют — толпа образуется лишь у шагающего в бездну человека.
Сам уличный художник подтвердил авторство, опубликовав на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) видео процесса установки статуи.
Новая работа привлекает не только лондонцев и гостей города на Темзе. Полюбилась она и британским карикатуристам. В газете The Daily Telegraph опубликован рисунок, где в образе человека с работы Бэнкси запечатлен премьер-министр Кир Стармер. По замыслу карикатуриста он уверенно идет к поражению на региональных выборах 7 мая с флагом правящей Лейбористской партии. Подобный исход голосования предсказывают многочисленные опросы общественного мнения.
Кто вы, мистер Ганнингэм?
Это не первая статуя, установленная, предположительно, Бэнкси в Лондоне. В 2004 году он представил скульптуру «Пьяница» — шутливый аналог знаменитой работы французского скульптора Огюста Родена «Мыслитель». Вскоре эта статуя была украдена.
Бэнкси, который долгие годы скрывает свою личность, считается одним из самых востребованных художников современности. Его самая дорогая картина «Любовь в мусорном баке» была продана в 2021 году за 18,6 млн фунтов ($25,4 млн на тот момент).
В марте агентство Reuters сообщило, что Бэнкси при рождении носил имя Робин Ганнингэм. По данным агентства, позже художник взял имя Дэвид Джонс, однако неизвестно, использует ли он его до сих пор. Это имя является одним из наиболее часто встречающихся в Великобритании.