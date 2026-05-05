Пульмонолог заявил о связи работы за ПК с астмой

Работа за компьютером может усугубить проблемы с легкими и даже спровоцировать астму. Об этом заявил в разговоре с изданием «Абзац» пульмонолог Вячеслав Овечкин.
— Если у человека уже есть проблемы с легкими и его иммунитет реагирует на раздражители, долгая работа за компьютером приведет к обострению. Охлаждающие кулеры прогоняют через себя огромное количество воздуха, естественно, если ПК вовремя не чистят, пыль может провоцировать приступы, — объяснил доктор.
Медик уточнил, что особенно внимательными стоит быть пациентам с хронической обструктивной болезнью легких. Минимизировать количество приступов поможет регулярная влажная уборка.
KP.RU рекомендовал во время приступа удушья, вызванного астмой, не ложиться. Нужно сесть прямо, немного наклонившись вперед, опереться руками на колени или стол. Это поможет задействовать вспомогательные дыхательные мышцы. Также важно расстегнуть одежду, которая может сковывать дыхание.