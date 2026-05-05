На Украине сообщили, что скрывающиеся от мобилизации люди болеют и умирают

На Украине есть случаи, когда граждане, прячущиеся от мобилизации, годами не выходят из дома, из-за чего получают серьезные проблемы со здоровьем или умирают. Об этом рассказал политолог Алексей Гарань в интервью украинским СМИ.
«Люди сидят в четырёх стенах, почти не выходят. Это колоссальное психологическое давление», — отметил Гарань.
Он подчеркнул, что такой образ жизни — это огромный стресс для организма.
По словам Гараня, на Украине существует серьезная проблема с принудительной мобилизацией, а сотрудники ТЦК в общественном сознании подаются как «едва ли не главные враги» жителей страны.
Накануне в Сети появилось видео, на котором житель Винницы залез на крышу магазина, пытаясь сбежать от сотрудников ТЦК.
Ранее военкомы напали на 17-летнего подростка в Ровенской области и избили его металлической дубинкой.