Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сальдо заявил о планах восстановить разрушенные мемориалы на правобережье Днепра

В левобережной части Херсонской области к 9 Мая приведут в порядок более 500 мемориальных объектов.

ГЕНИЧЕСК, 5 мая. /ТАСС/. Расположенные в правобережной части Херсонской области воинские захоронения и мемориалы героям Великой Отечественной войны восстановят после освобождения от ВСУ. Об этом ТАСС заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«После возвращения правобережья проведем полную проверку всех воинских захоронений и памятников. Все, что разрушено или запущено, будет восстановлено. Для Херсонской области память о Великой Отечественной войне — часть основы, на которой держится регион», — подчеркнул он.

Сейчас провести инвентаризацию памятников на подконтрольной киевскому режиму территории невозможно из-за отсутствия доступа к ним российских служб, уточнил Сальдо.

«По левобережью работа ведется системно: муниципалитеты, общественники, партия, волонтеры приводят в порядок памятники, братские могилы, мемориальные места. Это вопрос памяти и уважения к тем, кто освобождал нашу землю от нацизма», — отметил губернатор.

В апреле Сальдо сообщал ТАСС, что в левобережной части Херсонской области к 9 Мая приведут в порядок более 500 мемориальных объектов в рамках акции «Забота и уход» партии «Единая Россия».

Ранее корреспондент ТАСС сообщил о возложении российскими военнослужащими цветов к Могиле Неизвестного Солдата в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Бойцы использовали FPV-дрон для доставки красных гвоздик и венка через реку Днепр.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше