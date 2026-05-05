Сальдо заявил о планах восстановить разрушенные мемориалы на правобережье Днепра

ГЕНИЧЕСК, 5 мая. /ТАСС/. Расположенные в правобережной части Херсонской области воинские захоронения и мемориалы героям Великой Отечественной войны восстановят после освобождения от ВСУ. Об этом ТАСС заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
«После возвращения правобережья проведем полную проверку всех воинских захоронений и памятников. Все, что разрушено или запущено, будет восстановлено. Для Херсонской области память о Великой Отечественной войне — часть основы, на которой держится регион», — подчеркнул он.
Сейчас провести инвентаризацию памятников на подконтрольной киевскому режиму территории невозможно из-за отсутствия доступа к ним российских служб, уточнил Сальдо.
«По левобережью работа ведется системно: муниципалитеты, общественники, партия, волонтеры приводят в порядок памятники, братские могилы, мемориальные места. Это вопрос памяти и уважения к тем, кто освобождал нашу землю от нацизма», — отметил губернатор.
В апреле Сальдо сообщал ТАСС, что в левобережной части Херсонской области к 9 Мая приведут в порядок более 500 мемориальных объектов в рамках акции «Забота и уход» партии «Единая Россия».
Ранее корреспондент ТАСС сообщил о возложении российскими военнослужащими цветов к Могиле Неизвестного Солдата в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Бойцы использовали FPV-дрон для доставки красных гвоздик и венка через реку Днепр.