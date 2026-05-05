Госдеп США одобрил возможную продажу Киеву авиабомб JDAM

Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил потенциальную продажу Киеву авиабомб JDAM увеличенной дальности и сопутствующего оборудования на общую сумму 373,6 миллиона долларов. Об этом говорится в заявлении Госдепа.

По информации ведомства, такая сделка может быть совершена на условиях выполнения программы иностранных военных поставок.

— Общая стоимость сделки оценивается в 373,6 миллиона долларов, — говорится в заявлении Госдепа.

В конце апреля в статье для издания The Washington Post написал сенатор-республиканец от штата Кентукки Митч Макконнелл заявил, что Министерство обороны Соединенных Штатов задерживает передачу Украине ранее одобренной Конгрессом военной помощи на 400 миллионов долларов.

В середине апреля американский вице-президент Джей Ди Вэнс на форуме в Университете штата Джорджия заявил, что Соединенные Штаты больше не будут участвовать в поставках и закупках вооружения для Украины. По его словам, США предложили странам Европы самостоятельно решать вопрос с закупкой оружия для нужд Киева. Вэнс подчеркнул, что считает остановку прямых поставок американского вооружения Украине одним из главных достижений нынешней администрации, и добавил, что испытывает гордость за это решение.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше