В Крыму арестовали военнослужащих добровольческого отряда

Южный окружной военный суд на днях отказался освобождать из СИЗО под домашний арест одного из фигурантов резонансного уголовного дела, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение инстанции. Защита просила об изменении меры пресечения: по данным адвокатов, мужчина признал вину и заключил досудебное соглашение.
В пользу бойца говорило и то, что он воспитывает четырех несовершеннолетних детей, не намерен скрываться от следствия и не может оказывать давление на соучастников и свидетелей, поскольку находится в изоляции от них.
Прокуратура и Главное военное следственное управление СК РФ выступили против смягчения. По их данным, еще не все члены преступной группы установлены. В рамках расследования предстоит найти тайники с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, а также допросить должностных лиц морского отряда и добровольческого корпуса Минобороны России.
Фигурантам вменяют нарушения по нескольким эпизодам части 6 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов, совершённый группой лиц) и части 6 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки и взрывных устройств, группой лиц). Первая статья грозит до 15 лет заключения, вторая от 15 до 20 лет строгого режима.
Бригада «Эспаньола» была сформирована из футбольных фанатов еще в 2014 году. Ее основатель с позывным Испанец погиб в конце 2025 года, после чего подразделение объявили расформированным. Часть бойцов вошла в состав добровольческого корпуса Минобороны.
