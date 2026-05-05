Волочкова высказалась о давлении на артистов Большого театра

Артисты Большого театра находятся под давлением руководства, а также испытывают зависть к балерине Анастасии Волочковой. Так сама Волочкова объяснила то, что действующие танцоры никак о ней не высказываются. Об этом она рассказала изданию «Абзац».
— Артисты Большого театра запуганы руководством, естественно. И тут еще присутствует такой фактор, как зависть, у них играет чувство некой зависти, — уверена звезда шоу-бизнеса.
При этом Волочкова отметила, что ее достижения в балете ранее отмечали многие «мэтры великого русского искусства». По ее словам, о ней говорили, как о «выдающейся русской балерине».
KP.RU сообщил, что ранее Волочкова назвала нехватку педагогов самой большой проблемой балета в России. По словам балерины, сейчас в стране есть только две профессиональные академии в Москве и Санкт-Петербурге. Она посчитала это не очень хорошей ситуацией, а также призналась, что ей не нравится происходящее в Большом театре.